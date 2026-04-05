Хитрый план эволюции: почему на самом деле растения зеленые

14:00 05.04.2026 Вс
3 мин
Растения могут регулировать баланс соединений в своем составе, адаптируя свой цвет под условия окружающей среды
aimg Василина Копытко
Фотосинтез сложный, но гибкий процесс (фото: Freepik)

Растения питаются благодаря фотосинтезу, выбирая из солнечного спектра только наиболее полезные для энергии цвета. Поскольку зеленый спектр почти не участвует в процессе, листья просто отражают его.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат биологических наук Алексей Коваленко.

Читайте также: Зеленые хищники: почему некоторые растения охотятся на насекомых, рыб и даже саламандр

Главное:

  • Почему листья зеленые: Растения поглощают солнечную энергию избирательно. Зеленый цвет является наименее полезным для питания, поэтому растение просто отражает его от своей поверхности.
  • Механизм выживания: Фотосинтез - это гибкая система. Растения не просто пассивно растут, а активно подстраивают свои процессы под условия окружающей среды, чтобы получить максимум энергии даже в неблагоприятных ситуациях.
  • Роль дополнительных пигментов: Кроме зеленого хлорофилла, растения накапливают антоцианы (красный цвет) для защиты от чрезмерного воздействия солнца и каротиноиды (желтый цвет), которые помогают улавливать слабый свет в тени.
  • Цветовая адаптация: Изменение окраски - это стратегический инструмент. Изменяя баланс пигментов, флора способна защищаться от перегрева или, наоборот, эффективнее поглощать энергию, когда солнца мало.

Фотосинтез: как свет становится энергией

Большинство растений на планете являются автотрофами - они сами производят себе питательные вещества. Этот процесс, известный как фотосинтез, позволяет им превращать энергию солнечного света в сахар.

Солнечный свет, который мы видим, состоит из спектра различных цветов. Каждый из этих цветов имеет разную длину волны и несет разное количество энергии.

"Растение "выбирает" те спектры света, которые дают больше энергии. Наименее полезным для него является зеленый - он почти не участвует в процессе, поэтому растение просто отбивает его. Именно поэтому мы видим листья зелеными", - говорит Коваленко.

Интересные вещи о растительном мире Украины (инфографика РБК-Украина)

Солнечный спектр и эволюционный компромисс

"Солнечный свет состоит из разных цветов, и растение "выбирает" те, что дают больше всего энергии. Наименее полезным для него является зеленый спектр - он почти не участвует в процессе, поэтому растение просто отражает его. Именно поэтому мы видим листья зелеными", - объясняет Коваленко.

Специальные пигменты: защита и адаптация

Фотосинтез - это не просто статический механизм; он является чрезвычайно гибким и способным подстраиваться под условия окружающей среды. Для этого растения накапливают различные пигменты, которые выполняют специфические функции.

Например:

  • Красные антоцианы: Эти пигменты работают как "солнечный крем" для растений. Они защищают листья от вредного ультрафиолетового излучения и чрезмерной солнечной энергии, которая может повредить клетки.
  • Желтые каротиноиды: Они помогают растениям улавливать свет в тени.

Гибкость природы: цвет как инструмент выживания

Способность менять цвет - жизненно необходимый инструмент для выживания флоры. Растения могут регулировать баланс этих соединений, адаптируя свой цвет к условиям освещения, температуры и влажности.

"Изменяя баланс этих соединений, растения способны менять свой цвет, чтобы выжить и получить максимум энергии", - заключает Алексей Коваленко.

Читайте также о том, как генная модификация влияет на растения и стоит ли бояться ГМО-продуктов.

Ранее мы писали о том, так ли полезен березовый сок и что на самом деле в его составе.

Больше по теме:
Рослиниботаніка