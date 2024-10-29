Вирішальна ніч. Коли стануть відомі результати виборів у США
5 Листопада у США відбудуться президентські вибори, на яких змагаються двоє ключових кандидатів, Дональд Трамп від республіканців та Камала Гарріс від демократів.
РБК-Україна розповідає, як рахують голоси та коли будуть відомі результати виборів.
Яка специфіка оголошення результатів виборів
У США переможця президентських виборів першими фактично оголошують ЗМІ, задовго до офіційних результатів. Це данина традиції, яка тягнеться ще з середини XIX століття.
Результати виборів у кожному окремому штаті повідомляє влада, але саме медіа її узагальнюють. У США специфічна система виборів, коли населення формально голосує не за кандидата напряму, а за виборників, які потім мають обрати президента. Тож з юридичної точки зору, одночасно відбуваються окремі вибори в кожному штаті. По мірі того, як влада штатів обраховує результати, ЗМІ їх зводять до єдиного знаменника.
Як працюють ЗМІ під час оголошення результатів виборів
З 1990 року більшість провідних медіа у США сформували Національний виборчий пул (National Election Pool, NEP). До нього входять ABC, CBS, CNN, NBC та Reuters. Пул має давню домовленість із дослідницькою компанією Edison Research.
У 2016 році Associated Press вийшло з пулу, щоб розробити власний продукт під назвою AP VoteCast. Безпосередньо опитування проводить компанія AP-NORC Center for Public Affairs Research. Автори дослідження не називають його екзитполом. Разом з тим, його використовують низка інших видань. Це, зокрема, Fox News, NPR, PBS, Univision, USA Today і Wall Street Journal.
AP VoteCast враховує підрахунок голосів у прямому ефірі, а також реєстрацію виборців, дострокове голосування, попередні результати, правила виборів та оприлюднення результатів.
Методології, які використовують ці два пули, різні, але їхні принципи однакові: оголошувати результат, коли зрозуміло, що лідируючого кандидата в кожному штаті вже неможливо перемогти.
Коли повідомлять результати виборів
В кожному штаті час роботи виборчих дільниць відрізняється. Переважно вони працюють з 5:00-7:00 до 18:00-20:00. Однак на це накладається велика кількість часових поясів. Коли в одних штатах дільниці закрилися, в інших вони ще можуть працювати.
Підрахунок голосів на дільницях відбувається автоматично і швидко, адже це роблять не члени виборчих комісій, а спеціальні машини. Разом з тим, може затягнутися підрахунок бюлетенів, які надіслані поштою. Їх спочатку потрібно розкрити та підтвердити дійсність.
Частина штатів дозволяють обробляти такі бюлетені до дня виборів, інша частина – лише у день виборів. Зокрема, через це, на виборах 2020 року переможця у ключовому штаті Пенсильванія змогли оголосити лише через 4 дні після завершення виборів.
Але загалом попередні дані про переможця виборів, як правило, стають відомі близько 23:00 за східним часом США (6:00 за Києвом), після закриття виборчих дільниць у західних штатах США. Втім, з огляду на абсолютно рівні показники Камали Гарріс та Дональда Трампа у соцопитуваннях, скоріш за все, переможець виборів не стане відомий дуже швидко.
Нагадаэмо, рейтинги двох ключових кандидатів на виборах в США протягом тривалого часу залишаються рівними в межах статистичної похибки. Водночас спостерігається скорочення кількості тих, хто ще не визначився з вибором.
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При написанні матеріалу використовувались публікації AP, Fox News, CNN, ABC News.