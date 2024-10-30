В колеблющихся штатах США опасаются насилия в случае проигрыша Трампа, - соцопрос

В случае проигрыша на выборах президента США Дональда Трампа возможны акты насилия со стороны его фанатов. Так считают жители колеблющихся штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос The Washington Post и Schar School.

Респондентами выступили более 5 тысяч избирателей в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

Согласно результатам опроса, 57% избирателей очень или несколько обеспокоены тем, что фанаты Трампа могут применить насилие, если он проиграет на выборах. В то же время 31% полагает, что поклонники Камалы Харрис прибегнут к насилию.

При этом 66% не уверены, что Трамп сможет смириться с поражением и 69% уверены, что Харрис сможет смириться в случае проигрыша.

Соцопрос свидетельствует, что 45% допускают, что Трамп будет править страной как диктатор. Среди избирателей Харрис в этом уверены 85%.

Стоит заметить, что колеблющиеся штаты - те штаты, в которых перед выборами наблюдается примерно равный уровень поддержки кандидатов в президенты от республиканцев и демократов.