ХІТ зіграє "товариський матч" у футзальній Лізі чемпіонів

Навіть після двох розгромних поразок – від "Андердехта" (2:8) та іспанської "Картахени" (1:4), столичний клуб ще мав теоретичні шанси пройти далі. Для цього потрібно було, щоб бельгійці не поступились полякам у другому турі. А потім вже ХІТ мав перемагати "Рекорд".

Утім, польська команда не стала доводити справу до нервової розв'язки. Здолавши "Андерлехт" (3:1), вона забезпечила собі вихід у наступний етап змагань. До еліт-раунду виходять три з чотирьох команд. Такими в групі, де грають кияни, вже стали "Картахена", "Рекорд" та "Андерлехт". А ХІТ залишився четвертим зайвим.

Перед останнім туром чемпіон України відстає від третього місця, яке посідають бельгійці, на три очки. Але, навіть якщо ХІТ наздожене суперників за балами, він не зможе випередити їх в турнірній таблиці, оскільки поступився в очній зустрічі.

Заключний поєдинок в основному раунді турніру ХІТ проведе проти "Рекорда". Матч відбудеться у суботу, 26 жовтня, початок – о 18:00 за київським часом. Для українського клубу результат вже не матиме жодного значення.

Українські клуби в футзальній ЛЧ: що відомо

ХІТ став першим українським клубом за шість років, що не пройшов до еліт-раунду. Востаннє подібний результат показав херсонський "Продексім" у сезоні 2018/19.

Еліт-раунд залишається найкращим результатом для представників України в ЛЧ. До Фіналу чотирьох жоден з них не пробивався. Двічі вітчизняні колективи зупинялись за крок до фіналу.

У сезоні 2019/20 "Продексім" у еліт-раунді набрав шість очок, випередивши чеську "Спарту" та білоруський "Мінськ". Проте, в фінал виходила лише одна команда. Це право завоювала іспанська "Барселона", яка згодом і виграла головний трофей.

А в турнірі 2022/23 результат "Продексима" повторив "Ураган" з Івано-Франківська. В еліт-раунді він обійшов італійський "Еболі" та сербський КМФ. Проте не зміг здолати майбутнього фіналіста ЛЧ – португальський "Спортинг".