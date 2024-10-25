Ель Класіко для Луніна, Дербі д'Італія і Формула-1 у ритмі маріачі: анонс вихідних у спорті

Баскетбольний матч "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Фінікс Санз", принципове дербі мадридського "Реала" Андрія Луніна та "Барселони", битва претендентів на титул англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Арсеналом" і "Ліверпулем", безкомпромісне протистояння міланського "Інтера" та туринського "Ювентуса", Гран-прі Мексики в Королеві автоспорту відбудуться в прийдешній вікенд.

"Лейкерс" – "Фінікс"

26 жовтня, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляція на Setanta Sports

Суботній ранок розпочнеться з елітного баскетболу. Головні "дідусі" асоціації – Леброн Джеймс і Кевін Дюрант – зустрінуться в очному поєдинку на старті нового сезону. Влітку обидва доклалися до олімпійського "золота" США. Тепер же вони будуть тягнути колективи Тихоокеанського дивізіону в плей-офф. "Лейкерс" і "Санз" розпочали кампанію з непростих перемог і прагнуть продовжити серію.

"Реал" – "Барселона"

26 жовтня, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO

Головний матч осені в Ла Лізі прийме Мадрид. "Реал" і "Барса" підходять до Класіко в статусі двох лідерів чемпіонату. Посеред тижня іспанські гранди неабияк розім'ялися на німецьких командах у Лізі чемпіонів. Тепер поєдинок стане протистоянням двох забивних бразильців – Вінісіуса та Рафіньї. Вони оформили хет-трики проти мюнхенської "Баварії" та "Боруссії" з Дортмунда відповідно.

Фото: Класичне протистояння відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" (fcbarcelona.com)

"Арсенал" – "Ліверпуль"

27 жовтня, 18:30, Лондон, "Емірейтс", телетрансляція на Setanta Sports

Претенденти на титул зійдуться в британській столиці. "Ліверпуль" після перемоги над лондонським "Челсі" зустрінеться з тамтешніми "канонірами". На євроарені команди здобули мінімальні перемоги, тож підходять до очного протистояння в доброму гуморі. Мерсисайдці йдуть лідером і в разі перемоги можуть відчепити "Арсенал" від перегонів, бо команда Мікеля Артети відставатиме вже на 7 очок.

"Інтер" – "Ювентус"

27 жовтня, 19:00, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на MEGOGO

Класичне протистояння відбудеться і в чемпіонаті Італії. Особливим матч буде для керманича туринців Тьяго Мотти. Він був частиною "нерадзуррі", які оформили требл під керівництвом Жозе Моурінью в сезоні 2009/10. На зорі кар'єри алленаторе марив "Інтером". Проте, після сенсаційного періоду з "Болоньєю" опинився на чолі принципового опонента та поки зачинив двері до повернення.

Фото: Генріх Мхітарян забивав "Юве" ще в складі столичної "Роми" (ansa.it)

Гран-прі Мексики

20 жовтня, 22:00, Мехіко, Автодром імені братів Родрігесів, телетрансляція на Setanta Sports

Етап в американському Остіні минулої неділі завершився сенсаційним дублем "Феррарі". Шарль Леклер і Карлос Сайнс повністю скористалися баталіями Макса Ферстаппена з "Ред Булла" та пілота "Макларена" Ландо Норріса. Останній невдалим маневром проти чинного чемпіона погіршив шанси наздогнати нідерландця. Водночас у Мехіко він тепер матиме більше жаги до перемоги.