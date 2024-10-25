ХИТ сыграет "товарищеский матч" в футзальной Лиге чемпионов

Даже после двух разгромных поражений – от "Андердехта" (2:8) и испанской "Картахены" (1:4), у столичного клуба еще были теоретические шансы пройти дальше. Для этого нужно было, чтобы бельгийцы не уступили полякам во втором туре. А потом уже ХИТ должен был побеждать "Рекорд".

Впрочем, польская команда не стала доводить дело до нервной развязки. Одолев "Андерлехт" (3:1), она обеспечила себе выход в следующий этап соревнований. В элит-раунд выходят три из четырех команд. Такими в группе, где играют киевляне, уже стали "Картахена", "Рекорд" и "Андерлехт". А ХИТ остался четвертым излишним.

Перед последним туром чемпион Украины отстает от третьего места, которое занимают бельгийцы, на три очка. Но даже если ХИТ догонит соперников по очкам, он не сможет опередить их в турнирной таблице, поскольку уступил в очной встрече.

Заключительный поединок в основном раунде турнира ХИТ проведет против "Рекорда". Матч состоится в субботу, 26 октября, начало – в 18:00 по киевскому времени. Для украинского клуба результат уже не будет иметь никакого значения.

Украинские клубы в футзальной ЛЧ: что известно

ХИТ стал первым украинским клубом за шесть лет, не прошедшим в элит-раунд. В последний раз подобный результат показал херсонский "Продэксим" в сезоне 2018/19.

Элит-раунд остается лучшим результатом для представителей Украины в ЛЧ. В Финал четырех ни один из них не пробивался. Дважды отечественные коллективы останавливались в шаге от финала.

В сезоне 2019/20 "Продэксим" в элит-раунде набрал шесть очков, опередив чешскую "Спарту" и белорусский "Минск". Однако в финал выходила только одна команда. Это право завоевала испанская "Барселона", которая впоследствии и выиграла главный трофей.

А в турнире 2022/23 результат "Продексима" повторил "Ураган" из Ивано-Франковска. В элит-раунде он обошел итальянский "Эболи" и сербский КМФ. Однако не смог одолеть будущего финалиста ЛЧ – португальский "Спортинг".