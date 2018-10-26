Хищение денег Ощадбанк: суд взял под стражу последних подозреваемых

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Им также определили альтернативой залог на общую сумму более 4 млн грн

В деле о завладении 20 миллионами долларов АО "Ощадбанк" суд взяд под стражу начальника управления проектного финансирования "Ощадбанка", работника ПАО "Креатив Групп" и оценщика. Об этом журналисту рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

По его словам, им также определили альтернативой залог на общую сумму чуть более чем 4 миллиона гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Соломенский районный суд Киева 25 октября взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову, а также арестовал еще четырех подозреваемых в деле хищение государственных средств АО "Ощадбанк".

Сегодня стало известно, что суд взял под стражу сына народного депутата Станислава Березкина Максима, которого детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) подозревают в причастности к делу.