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Розкрадання грошей Ощадбанку: суд узяв під варту останніх підозрюваних

Новини » Політика    26.10.2018 - 10:58
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їм також визначили альтернативою заставу на загальну суму більш ніж 4 млн грн

У справі про заволодіння 20 мільйонами доларів АТ "Ощадбанк" суд взяд під варту начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку", працівника ПАТ "Креатив Груп" і оцінювача. Про це журналісту розповіли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

За його словами, їм також визначили альтернативою заставу на загальну суму трохи більш ніж 4 мільйони гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Солом'янський районний суд Києва 25 жовтня взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, а також арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ "Ощадбанк".

Сьогодні стало відомо, що суд взяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима, якого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозрюють у причетності до справи.

Розкрадання грошей Ощадбанку: сина нардепа взяли під варту
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