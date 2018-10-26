Розкрадання грошей Ощадбанку: суд узяв під варту останніх підозрюваних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Їм також визначили альтернативою заставу на загальну суму більш ніж 4 млн грн

У справі про заволодіння 20 мільйонами доларів АТ "Ощадбанк" суд взяд під варту начальника управління проектного фінансування "Ощадбанку", працівника ПАТ "Креатив Груп" і оцінювача. Про це журналісту розповіли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передає РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

За його словами, їм також визначили альтернативою заставу на загальну суму трохи більш ніж 4 мільйони гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Солом'янський районний суд Києва 25 жовтня взяв під варту заступницю голови правління "Ощадбанку" Ірину Земцову, а також арештував ще чотирьох підозрюваних у справі розкрадання державних коштів АТ "Ощадбанк".

Сьогодні стало відомо, що суд взяв під варту сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима, якого детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозрюють у причетності до справи.