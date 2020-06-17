Хищение на 131 млн грн: чиновникам Одесской мэрии избрали меры пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения трем подозреваемым по делу о нанесении 131 млн гривен ущерба территориальной общине Одессы во время выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпания "Одесса". Планировалось расширение кладбища.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, к руководителю одного из департаментов суд применил меру пресечения в виде залога в размере 4,8 млн гривен. Аналогичный вид меры пресечения избрали руководителю постоянной комиссии, депутату местного совета, но в размере 10 млн гривен.

Учредителю частной компании, задействованному в коррупционной схеме, также избрана мера пресечения в виде залога на почти 7 млн гривен.

"Продолжение избрания меры пресечения четвертой подозреваемой в деле (руководительнице одного из департаментов Одесского городского совета) состоится в 9:30 18 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, речь идет о завышенной в 10 раз цене выкупленной земли.

Во время выкупа зданий и сооружений для расширения кладбища "Западное" в Одессе, чиновники могли присвоить 131 млн гривен, штучно завысив цену земли на этом участке.

Также РБК-Украина писало, что САП сообщила о подозрении 4 чиновникам "Укрзализныци", которые пытались украсть свыше 10 млн гривен.