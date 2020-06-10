Хищение на 131 млн грн: чиновникам Одесской мэрии сообщили о подозрении

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

В сделке о выкупе земли для расширения кладбища в Одессе украли 131 млн гривен

Детективы НАБУ сообщили о подозрении чиновникам Одесской мэрии из-за земельной схемы на 131 миллион гривен. Речь идет о завышенной в 10 раз цене выкупленной земли.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что во время выкупа зданий и сооружений для расширения кладбища "Западное" в Одессе, чиновники могли присвоить 131 млн гривен, штучно завысив цену землю в этом участке.

"Детективы НАБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесского городского совета и учредителю частной компании, задействованному в преступной схеме в принесении 131 млн грн ущерба территориальной общине Одессы во время осуществления выкупа зданий и сооружений ООО Авиакомпания "Одесса" с целью общественной необходимости для расширения кладбища "Западное",- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 гектаре земли для расширения кладбища.

Цена земли составила свыше 146 млн гривен. Однако экспертиза в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость составляла около 15 млн гривен, то есть цену завысили фактически в 10 раз.

Компания, которая получила деньги в результате коррупционной схемы, вывела и легализовала их через ряд субъектов хозяйствования.

Отмечается, что расследование этого дела началось еще в 2016 году.

На сегодня директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, главе постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщили о подозрении по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Действия руководителя получившей деньги компании квалифицированы по ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Кроме того, 15 мая о подозрении сообщили также оценщику имущества (ч.1 ст.366 (служебная подделка).

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Напомним, ранее САП сообщила о подозрении 4 чиновникам "Укрзализныци", которые пытались украсть свыше 10 млн гривен.

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Автор: Максим Зайченко