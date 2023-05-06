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На хімзаводі Shell у США сталася велика пожежа: оголошено евакуацію, є поранені

Фото: пожежа на хімзаводі Shell у США спалахнула 6 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 6 травня, спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell у передмісті Х'юстона, штат Техас, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами очевидців, над об'єктом піднявся стовп диму. Підприємство розташоване у невеликому місті Дір-Парк. Згідно з повідомленням Офісу шерифа округу Харріс, інформація про пожежу надійшла після 15:00 5 травня за місцевим часом.

Ліквідацією наслідків пожежі керують пожежні округи Харріс, але на місце також залучено пожежні команди палаючого заводу та інших підприємств.

За оновленими даними, пожежа сталася на установці з виробництва олефінів. За словами двох джерел, одна людина отримала легкі поранення. Місцеві ЗМІ повідомляють, що шість людей отримали поранення внаслідок пожежі, і незабаром усі співробітники були евакуйовані із заводу.

Раніше стало відомо, що Shell у 2022 році отримала рекордний прибуток у розмірі 39,9 млрд доларів. Зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну дозволило енергетичному гіганту отримати безпрецедентні доходи.

Нагадаємо, що компанія Shell розкритикувала, коли заявила, що до цього моменту не платила податок на непередбачений прибуток у Британії.

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Shell Пожежа