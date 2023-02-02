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Shell отримала рекордний прибуток у 40 млрд доларів завдяки зростанню цін на нафту та газ

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Лондон, Четвер 02 лютого 2023 10:18
Shell отримала рекордний прибуток у 40 млрд доларів завдяки зростанню цін на нафту та газ Фото: Shell отримала прибуток у 40 млрд доларів за 2022 рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Британська Shell у 2022 році отримала рекордний прибуток у розмірі 39,9 млрд. доларів. Зростання цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну дозволило енергетичному гіганту отримати безпрецедентні доходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Річний прибуток Shell виявився вдвічі більшим, ніж роком раніше, і набагато перевищує попередній рекорд у 31 млрд доларів у 2008 році.

Рекордний прибуток британської компанії, як і показники, про які повідомили американські конкуренти раніше цього тижня, і, безперечно, посилить тиск на уряди з метою подальшого підвищення податків у цьому секторі.

"Ми маємо намір залишатися дисциплінованими, забезпечуючи переконливу прибутковість для акціонерів", - сказав генеральний директор Ваель Саван.

Shell також повідомила про рекордний прибуток у четвертому кварталі у розмірі 9,8 млрд доларів на тлі значного відновлення доходів від торгівлі зрідженим природним газом (ЗПГ).

Зростання прибутку Shell та її конкурентів у 2022 році спонукало уряд Великобританії ввести податок на непередбачені доходи для операторів Північного моря.

Shell розкритикувалася в жовтні, коли заявила, що до цього моменту не платила податок на непередбачений прибуток у Великій Британії. Минулого місяця компанія заявила, що очікує втрати близько 1,7 млрд фунтів стерлінгів у своєму прибутку за останній квартал 2022 року внаслідок непередбачених податків у Великій Британії та ЄС.

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