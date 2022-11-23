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Німеччина запровадить податок на надприбутки енергокомпаній

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Україна, Середа 23 листопада 2022 09:23
Німеччина запровадить податок на надприбутки енергокомпаній Фото: Німеччина запроваджує 33% податок на нафтогазові компанії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів Німеччини має намір запровадити 33% податок на нафтогазові компанії, які отримали непередбачений прибуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Згідно з проектом документа, компанії нафтогазового, вугільного та нафтопереробного секторів, чий прибуток у цьому та наступному році більш ніж на 20% перевищує середній прибуток з 2018 по 2021 рік, мають сплачувати додатковий податок.

Цей крок реалізує загальноєвропейську угоду про збирання у розмірі не менше 33%, спрямовану на перерозподіл частини додаткового доходу, отриманого енергетичними компаніями завдяки різкому зростанню цін, значною мірою спричиненому вторгненням Росії в Україну.

Міністерство оцінило додаткові доходи бюджету Німеччини приблизно 3 млрд євро.

Нагадаємо, країни-члени ЄС затвердили надзвичайні збори із надприбутків енергетичних компаній .

Австрія планує запровадити податок на непередбачений прибуток енергокомпаній у розмірі 40%.

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