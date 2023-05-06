На химзаводе Shell в США произошел крупный пожар: объявлена эвакуация, есть раненые

Сегодня, 6 мая, вспыхнул крупный пожар на химическом заводе компании Shell в пригороде Хьюстона, штат Техас, США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам очевидцев, над объектом поднялся столб дыма. Предприятие расположено в небольшом городе Дир-Парк. Согласно сообщению Офиса шерифа округа Харрис, информация о пожаре поступила после 15:00 5 мая по местному времени.

Ликвидацией последствий пожара руководят пожарные округа Харрис, но на место также привлечены пожарные команды горящего завода и других предприятий.

По обновленным данным, пожар произошел на установке по производству олефинов. По словам двух источников, один человек получил легкие ранения. Местные СМИ сообщают, что шесть человек получили ранения в результате пожара, и вскоре все сотрудники были эвакуированы с завода.