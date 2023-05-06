На химзаводе Shell в США произошел крупный пожар: объявлена эвакуация, есть раненые

Сегодня, 6 мая, вспыхнул крупный пожар на химическом заводе компании Shell в пригороде Хьюстона, штат Техас, США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам очевидцев, над объектом поднялся столб дыма. Предприятие расположено в небольшом городе Дир-Парк. Согласно сообщению Офиса шерифа округа Харрис, информация о пожаре поступила после 15:00 5 мая по местному времени.
Ликвидацией последствий пожара руководят пожарные округа Харрис, но на место также привлечены пожарные команды горящего завода и других предприятий.
По обновленным данным, пожар произошел на установке по производству олефинов. По словам двух источников, один человек получил легкие ранения. Местные СМИ сообщают, что шесть человек получили ранения в результате пожара, и вскоре все сотрудники были эвакуированы с завода.
Ранее стало известно, что Shell в 2022 году получила рекордную прибыль в размере 39,9 млрд долларов. Рост цен на энергоносители после вторжения России в Украину позволил энергетическому гиганту получить беспрецедентные доходы.
Напомним, что компания Shell подверглась критике, когда заявила, что до этого момента не платила налог на непредвиденную прибыль в Британии.
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