На химзаводе в Техасе прогремели два взрыва

Власти объявили об эвакуации людей из близлежащих городов в радиусе более 6 км от места инцидента

На химическом заводе, расположенном в американском городе Порт-Нечес в штате Техас, за сутки произошли два взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Первый взрыв прогремел в 1:00 (09:00 по Киеву) 27 ноября. В результате происшедшего пострадали три работника предприятия. Спустя 12 часов на заводе произошел второй взрыв, власти объявили об эвакуации людей из близлежащих городов, расположенных в радиусе более 6 км от места инцидента. Как сообщает Reuters, речь идет как минимум о 60 тыс. человек.

Как сообщили в департаменте шерифа Джефферсона, пожарные продолжают попытки потушить возникший на заводе пожар. Пока отсутствует информация о причинах взрывов.

Завод расположен на участке площадью 88,22 га, расположенном примерно в 145 км к востоку от Хьюстона. Он перерабатывает нефтехимические вещества, используемые для производства синтетического каучука и смол, а также присадки к бензину. TPC расположен среди нескольких других химических комплексов, которые не были затронуты пламенем.

also my doorbell can pic.twitter.com/3HDBZXhtO2