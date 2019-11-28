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На химзаводе в Техасе прогремели два взрыва

Новости » В мире     28.11.2019 - 03:36
На химзаводе в Техасе прогремели два взрыва
Иллюстративное фото (twitter.com/MungoNGusNNigel)

Власти объявили об эвакуации людей из близлежащих городов в радиусе более 6 км от места инцидента

На химическом заводе, расположенном в американском городе Порт-Нечес в штате Техас, за сутки произошли два взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Первый взрыв прогремел в 1:00 (09:00 по Киеву) 27 ноября. В результате происшедшего пострадали три работника предприятия. Спустя 12 часов на заводе произошел второй взрыв, власти объявили об эвакуации людей из близлежащих городов, расположенных в радиусе более 6 км от места инцидента. Как сообщает Reuters, речь идет как минимум о 60 тыс. человек.

Как сообщили в департаменте шерифа Джефферсона, пожарные продолжают попытки потушить возникший на заводе пожар. Пока отсутствует информация о причинах взрывов.

Завод расположен на участке площадью 88,22 га, расположенном примерно в 145 км к востоку от Хьюстона. Он перерабатывает нефтехимические вещества, используемые для производства синтетического каучука и смол, а также присадки к бензину. TPC расположен среди нескольких других химических комплексов, которые не были затронуты пламенем.

Напомним, 20 ноября в Италии произошел взрыв на фабрике феерверков, в результате которого погибли несколько людей.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 17 ноября, в Бангладеш произошел взрыв газопровода, в результате чего погибли по меньшей мере 7 человек.

РБК-Украина писало, что в городе Пардубице в Чехии на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Возгорание произошло в пороховом корпусе.

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