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На хімзаводі в Техасі прогриміли два вибухи

Новини » В світі     28.11.2019 - 03:36
На хімзаводі в Техасі прогриміли два вибухи
Ілюстративне фото (twitter.com/MungoNGusNNigel)

Влада оголосила про евакуацію людей з прилеглих міст в радіусі понад 6 км від місця інциденту

На хімічному заводі, розташованому в американському місті Порт-Нечес в штаті Техас, за добу сталися два вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Перший вибух прогримів в 1:00 (09:00 за Києвом) 27 листопада. В результаті події постраждали три працівники підприємства. Через 12 годин на заводі стався другий вибух, влада оголосила про евакуацію людей з прилеглих міст, розташованих у радіусі понад 6 км від місця інциденту. Як повідомляє Reuters, мова йде як мінімум про 60 тис. осіб.

Як повідомили в департаменті шерифа Джефферсона, пожежники продовжують спроби загасити виниклу на заводі пожежу. Поки що відсутня інформація про причини вибухів.

Завод розташований на ділянці площею 88,22 га, розташованому приблизно в 145 км на схід від Х'юстона. Він переробляє нафтохімічні речовини, використовувані для виробництва синтетичного каучуку та смол, а також присадки до бензину. TPC розташований серед кількох інших хімічних комплексів, які не полум'я не зачепило.

Нагадаємо, 20 листопада в Італії стався вибух на фабриці феєрверків, в результаті якого загинули кілька людей.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 17 листопада, в Бангладеш стався вибух газопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 7 людей.

РБК-Україна писало, що в місті Пардубіце у Чехії на заводі з виробництва боєприпасів Explosia стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Займання сталося в пороховому корпусі.

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Новини України Сполучені Штати АмерикизаводТехасВибух
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