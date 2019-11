На хімзаводі в Техасі прогриміли два вибухи

Влада оголосила про евакуацію людей з прилеглих міст в радіусі понад 6 км від місця інциденту

На хімічному заводі, розташованому в американському місті Порт-Нечес в штаті Техас, за добу сталися два вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Перший вибух прогримів в 1:00 (09:00 за Києвом) 27 листопада. В результаті події постраждали три працівники підприємства. Через 12 годин на заводі стався другий вибух, влада оголосила про евакуацію людей з прилеглих міст, розташованих у радіусі понад 6 км від місця інциденту. Як повідомляє Reuters, мова йде як мінімум про 60 тис. осіб.

Як повідомили в департаменті шерифа Джефферсона, пожежники продовжують спроби загасити виниклу на заводі пожежу. Поки що відсутня інформація про причини вибухів.

Завод розташований на ділянці площею 88,22 га, розташованому приблизно в 145 км на схід від Х'юстона. Він переробляє нафтохімічні речовини, використовувані для виробництва синтетичного каучуку та смол, а також присадки до бензину. TPC розташований серед кількох інших хімічних комплексів, які не полум'я не зачепило.

