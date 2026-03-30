Химзавод в Тольятти атаковали неизвестные дроны: черный дым от пожара окутал город

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

В пабликах публикуют видео и фото, снятые очевидцами и не только. В основном на кадрах заметны густые, темно-серые столбы дыма. Исходя из этого можно предположить, что после атаки дронов образовалось несколько очагов пламени.

Стоит отметить - это уже вторая атака за месяц на этот химзавод в Тольятти. Предыдущий налет беспилотников на предприятие пришелся на 11 марта.

КуйбышевАзот - это крупный российский химический комбинат, который специализируется на азотной химии и производстве полимеров. Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые используются как удобрения в сельском хозяйстве.

Также завод производит капролактам - важное сырьё для получения нейлона, а ещё серную кислоту и другие химические продукты.

Помимо этого, на комбинате делают полиамидные пластики и синтетические волокна, которые применяются в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В целом это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.