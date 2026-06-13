Дрони СБУ уразили ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії

Служба безпеки України уразила нафтогазовий термінал "Таманьнафтогаз". Це ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із ССО та ГУР завдали успішних ударів по нафтогазовому терміналу "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї РФ.

Він є найбільшим на півдні РФ комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів.

Безпілотники СБУ уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Пожежі також палають у районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури "Таманьнафтогазу".

Під удар потрапили й позиції російської ППО, яка прикривала об’єкт.

У СБУ зазначили, що російський нафтогазовий комплекс - це джерело фінансування війни проти України. Саме нафтодолари перетворюються на ракети, дрони та боєприпаси, якими ворог атакує наші міста.

"Тому СБУ й надалі системно позбавлятиме російську воєнну машину ресурсів для ведення війни", - зазначили у Службі.