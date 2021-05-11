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На химическом заводе в Японии произошел взрыв, есть пострадавшие

Автор: Артур Родивилов

Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry. Инцидент произошел на северо-востоке Японии.

Об этом передает Thomson Reuters Foundation.

Согласно предварительным сведениям, данные о хлопке, напоминающем взрыв, поступили спасателям в 7.45 по местному времени. Люди заметили клубы дыма, который поднимался над территорией завода в городе Иваки префектуры Фукусима.

На место ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты, а также полицейские.

Пострадавшие в настоящий момент находятся в сознании. Причина взрыва сейчас неизвестна, начата проверка.

Ранее число пострадавших в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Индонезии Западная Ява возросло до 28 человек.

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