На хімічному заводі в Японії стався вибух, є постраждалі

Не менше чотирьох людей постраждали в результаті вибуху і подальшого загоряння на території хімічного заводу організації Sakai Chemical Industry. Інцидент стався на північному сході Японії.
Згідно з попередніми відомостями, дані про хлопок, що нагадує вибух, надійшли рятувальникам о 7.45 за місцевим часом. Люди помітили клуби диму, який піднімався над територією заводу в місті Івакі префектури Фукусіма.
На місце НП оперативно прибули пожежні розрахунки, а також поліцейські.
Постраждалі зараз перебувають у свідомості. Причина вибуху зараз невідома, розпочато перевірку.
Раніше кількість постраждалих в результаті пожежі на нафтопереробному заводі в провінції Індонезії Західна Ява зросла до 28 осіб.