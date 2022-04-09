Химическая атака в Рубежном: облако азотной кислоты отнесло на позиции оккупантов

После попадания вражеского снаряда в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области образовалось ядовитое облако. Ветер отнес его на позиции российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой", - написал Гайдай.
По его словам, взрыв емкости с азотной кислотой произошел в 17:09 в результате вражеского обстрела промышленной зоны в Рубежном. Глава ОВА отметил, что угрозы для жизни местного населения нет.
"Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра", - резюмировал Гайдай.
Глава ОВА привел данные о последствиях сегодняшних обстрелов Луганской области. В результате вражески ударов в Северодонецке, Лисичанске, Кременном, Рубежно и Золотом повреждено 11 объектов, в том числе 4 жилых дома, промсклад и спортивная инфраструктура.
Ранены получили ранения четыре человека. Из-под завалов спасатели достали четырех местных жителей, включая ребенка.
Фото: после взрыва цистерны в Рубежном облако азотной кислоты отнесло в сторону оккупантов (t.me/luhanskaVTSA)
Напомним, сегодня, 9 апреля, российские оккупанты спровоцировали химическую атаку в Рубежном - снаряд попал в емкость с азотной кислотой. В результате образовалось облако рыжого цвета.
Отметим, четыре дня назад оккупанты при обстреле Рубежного также попали в цистерну с азотной кислотой.
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