Химическая атака в Рубежном: облако азотной кислоты отнесло на позиции оккупантов

"Пары от взрыва цистерны с 4 тоннами азотной кислоты распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой", - написал Гайдай.

По его словам, взрыв емкости с азотной кислотой произошел в 17:09 в результате вражеского обстрела промышленной зоны в Рубежном. Глава ОВА отметил, что угрозы для жизни местного населения нет.

"Воевать россияне не умеют - не рассчитали даже направление ветра", - резюмировал Гайдай.

Глава ОВА привел данные о последствиях сегодняшних обстрелов Луганской области. В результате вражески ударов в Северодонецке, Лисичанске, Кременном, Рубежно и Золотом повреждено 11 объектов, в том числе 4 жилых дома, промсклад и спортивная инфраструктура.

Ранены получили ранения четыре человека. Из-под завалов спасатели достали четырех местных жителей, включая ребенка.

Фото: после взрыва цистерны в Рубежном облако азотной кислоты отнесло в сторону оккупантов (t.me/luhanskaVTSA)