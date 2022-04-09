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Хімічна атака в Рубіжному: хмара азотної кислоти віднесла на позиції окупантів

Фото: після вибуху цистерни в Рубіжному хмара азотної кислоти віднесла в бік окупантів (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Після попадання ворожого снаряда в цистерну з азотною кислотою в Рубіжному Луганської області утворилася отруйна хмара. Вітер відніс його на позиції російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Пари від вибуху цистерни з 4 тоннами азотної кислоти поширилися в районі позицій росіян під Кудряшівкою і Варварівкою", - написав Гайдай.

За його словами, вибух цистерни з азотною кислотою стався о 17: 09 в результаті ворожого обстрілу промислової зони в Рубіжному. Глава ОВА зазначив, що загрози для життя місцевого населення немає.

"Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру", - резюмував Гайдай.

Глава ОВА навів дані про наслідки сьогоднішніх обстрілів Луганської області. Внаслідок ворожих ударів у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінному, Рубіжному та Золотому пошкоджено 11 об'єктів, у тому числі 4 житлових будинки, промсклад та спортивна інфраструктура.

Поранені отримали поранення чотири людини. З-під завалів рятувальники дістали чотирьох місцевих жителів, включаючи дитину.

Фото: після вибуху цистерни в Рубіжному хмара азотної кислоти віднесла в бік окупантів (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, сьогодні, 9 квітня, російські окупанти спровокували хімічну атаку в Рубіжному - снаряд влучив у цистерну з азотною кислотою. В результаті утворилася хмара рудого кольору.

Зазначимо, чотири дні тому окупанти при обстрілі Рубіжного також потрапили в цистерну з азотною кислотою.

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