В Рубежном снова химическая атака. Жителей призвали не покидать убежища
Российские оккупанты спровоцировали в Рубежном новую химическую атаку. Вражеский снаряд попал в цистерну с азотной кислотой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Facebook.
"Вновь химическая атака. Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой", - написал Гайдай.
Глава ОВА призвал жителей не выходить из укрытий, а тех, кто находится в помещениях - закрыть окна и двери. Гайдай предупредил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу.
"Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - добавил глава ОВА.
Гайдай призвал жителей подготовить защитные маски для лица, смочив их содовым раствором. Он предупредил, что при попадании азотной кислоты в глаза существует опасность потерять зрение.
Первая помощь:
- при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут;
- при попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло;
- при проглатывании азотной кислоты нужно промыть желудок большим количеством воды.
"Следим за направлением ветра!" - предупредил Гайдай.
Напомним, предыдущий раз оккупанты попали в Рубежном в цистерну с азотной кислотой 5 апреля.
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