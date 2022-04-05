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Оккупанты в Рубежном попали в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают закрыть окна

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Рубежное, Вторник 05 апреля 2022 11:45
Оккупанты в Рубежном попали в цистерну с азотной кислотой. Жителей призывают закрыть окна Фото: Оккупанты в Рубежном попали в цистерну с азотной кислотой (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты попали в Рубежном в цистерну с азотной кислотой. Жителей города призывают не выходить из укрытий, а также закрыть двери и окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"В Рубежном орки попали в цистерну с азотной кислотой. Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна", - написал он.

Гайдай подчеркнул, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые, добавив, что пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути.

"При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", - заявил глава Луганской ОГА.

Он также призвал жителей подготовить влажные маски для лица.

"При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - сообщил он.

Гайдай сообщил, что при попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 минут.

"При попадании на кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды", - добавил он.

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