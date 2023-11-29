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HIMARS знищив російську командно-штабну машину. Вогонь навели бійці ССО

Фото: HIMARS знищив російську командно-штабну машину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій виявили та навели вогонь HIMARS на російську командно-штабну машину. Це сталося на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили командно-штабну машину противника. Росіяни використовували її для управління своїми підрозділами.

 

Аеророзвідники скоригували вогонь української артилерії на ворожу машину. Російську командно-штабну машину знищила американська реактивна система залпового вогню HIMARS.

"Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент", - зазначають бійці ССО.

Ситуація на фронті

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області. Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

Крім того, важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

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