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HIMARS уничтожил российскую командно-штабную машину. Огонь навели бойцы ССО

Фото: HIMARS уничтожил российскую командно-штабную машину (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы сил спецопераций обнаружили и навели огонь HIMARS на российскую командно-штабную машину. Это произошло на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Операторы 73-го морского центра ССО в ходе разведывательных действий на южном направлении обнаружили командно-штабную машину противника. Россияне использовали ее для управления своими подразделениями.

 

Аэроразведчики скорректировали огонь украинской артиллерии на вражескую машину. Российскую командно-штабную машину уничтожила американская реактивная система залпового огня HIMARS.

"В результате точного удара враждебная КШМ не подлежит восстановлению, то есть уничтожена полностью", - отмечают бойцы ССО.

Ситуация на фронте

Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются возле Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть потерянные позиции.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

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