HIMARS уничтожил российскую командно-штабную машину. Огонь навели бойцы ССО

Бойцы сил спецопераций обнаружили и навели огонь HIMARS на российскую командно-штабную машину. Это произошло на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Операторы 73-го морского центра ССО в ходе разведывательных действий на южном направлении обнаружили командно-штабную машину противника. Россияне использовали ее для управления своими подразделениями.
Аэроразведчики скорректировали огонь украинской артиллерии на вражескую машину. Российскую командно-штабную машину уничтожила американская реактивная система залпового огня HIMARS.
"В результате точного удара враждебная КШМ не подлежит восстановлению, то есть уничтожена полностью", - отмечают бойцы ССО.
Наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области. Кроме того, наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.
Кроме того, тяжелые бои продолжаются возле Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть потерянные позиции.
Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.
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