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HIMARS вразив пункт управління росіян під Херсоном, ліквідовані офіцери

Фото: HIMARS вразив пункт управління росіян під Херсоном, ліквідовані офіцери (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець, Дмитро Левицький

За наведенням Служби безпеки України українські воїни вразили тимчасовий пункт управління окупантів у Херсонській області. Внаслідок чого ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Джерела видання в спецслужбах поділилися ексклюзивним відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном.

Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. На зібранні були російські офіцери 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.  

Після успішного удару ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені.

 

"Бавовна" у росіян на окупованому півдні

Нагадаємо, що 19 вересня українські воїни завдали успішного удару по штабу росіян поблизу захопленого Мелітополя.

Також ми писали, що ЗСУ уразили пункт управління російської армії в окупованій Новій Каховці.

Тим часом у Силах оборони Півдня відзначають, що удари по логістиці ворога на півдні України є досить ефективними.

Зокрема, про це свідчить зменшення інтенсивності обстрілів з боку окупантів.

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