HIMARS поразил пункт управления россиян под Херсоном, ликвидированы офицеры

Источники издания в спецслужбах поделились эксклюзивным видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном.

Так, благодаря наведению СБУ, ракета HIMARS поразила оккупантов в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание. На собрании были российские офицеры 24-го мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

После успешного удара ликвидированы 8 российских офицеров, а еще 7 ранены.

"Бавовна" у россиян на оккупированном юге

Напомним, что 19 сентября украинские воины нанесли успешный удар по штабу россиян вблизи захваченного Мелитополя.

Также мы писали, что ВСУ поразили пункт управления русской армии в оккупированной Новой Каховке.

Между тем в Силах обороны Юга отмечают, что удары по логистике врага на юге Украины достаточно эффективны.

В частности, об этом свидетельствует уменьшение интенсивности обстрелов со стороны окупантов.

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