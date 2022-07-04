HIMARS відпрацювали по росіянам на Запорізькому напрямку (фото і відео)
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS відпрацювали по позиціях росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Бойова робота HIMARS. Запорізький напрямок. Добре, швидко, точно", - підписали в Генштабі опубліковані фото.
Фото: робота HIMARS Запорізькому напрямку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Крім того, було опубліковано відео застосування американських систем.
Нагадаємо, раніше газета The New York Times опублікувала матеріал з першими результатами застосування HIMARS на українських фронтах. Видання з посиланням на військовослужбовців ЗСУ зазначає, що американські РСЗВ вже змінюють баланс сил на полі бою.
Минулого тижня Пентагон анонсував поставку в Україну додаткових ракет для HIMARS.
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