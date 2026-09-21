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"Ложный сигнал для Москвы": Сибига призвал не снимать санкции с Усманова и Фридмана

18:30 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Ложный сигнал для Москвы": Сибига призвал не снимать санкции с Усманова и Фридмана Фото: Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)
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Против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана ввели санкции, поскольку они являются частью российской агрессии. Снятие с них ограничений стало бы "ложным сигналом" для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги, Financial Times и сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Усманова и Фридмана внесли в санкционные списки, поскольку они являются частью агрессивного российского режима, ведущего захватническую войну против Украины. Что изменилось? Ничего. Исключение из этих списков неприемлемо и стало бы ложным сигналом для Москвы в то время, когда давление необходимо усиливать", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что санкции, напротив, нужно усилить, расширить перечни подсанкционных лиц, а срок их действия - продлить с шести до двенадцати месяцев. По словам министра, это необходимо, чтобы возникало "меньше контрпродуктивных идей, направленных в угоду российским олигархам".

Что известно о заседании послов ЕС

Йозвяк рассказал, что заседание послов европейских стран должно начаться в 18.00 и закончиться в 20.00.

Они будут рассматривать исключение из санкционного списка Усманова и Фридмана и последующим продлением срока действия ограничений на 36 месяцев.

Франция требует исключения Усманова

FT пишет, что Франция удивила европейские страны, присоединившись в начале этого месяца к Словакии в подаче петиции об исключении Усманова из списка санкций.

Французское правительство стремится к его исключению, чтобы облегчить освобождение французских граждан в Азербайджане. Посол Франции сообщил своим коллегам из ЕС, что правительство добивается исключения российского олигарха из списка из соображений национальной безопасности.

Азербайджан ранее лоббировал освобождение Усманова западными политиками, называя его "известным филантропом", наладившим связи между Западом, Центральной Азией и более широким тюркским миром. Летом правительство Словакии начало лоббировать исключение двух российских олигархов из списка санкций ЕС.

Напомним, 14 сентября страны ЕС на встрече в Брюсселе не смогли договориться о продлении антироссийских санкций. Единогласия не удалось достичь из-за споров об ограничениях против Усманова и Фридмана.

Отметим, руководитель ОП Кирилл Буданов призвал ЕС не ослаблять санкционный режим, чтобы российские олигархи не могли и дальше финансировать военную машину РФ.

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