ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хезболла" випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, - ЦАХАЛ

Неділя 13 жовтня 2024 06:18
UA EN RU
"Хезболла" випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, - ЦАХАЛ Фото: ліванські терористи продовжують обстрілювати Ізраїль (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Бойовики угруповання "Хезболла" обстріляли територію Ізраїлю десятками снарядів. Частина цілей була перехоплена ППО, решта впала на відкритій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що ввечері у суботу в районі Верхньої Галілеї під час сирен тривоги о 23:22, було виявлено приблизно 25 снарядів, які летіли з Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.

Крім того, після сирен, що пролунали між 23:27 і 23:28 у районі Верхньої Галілеї, було виявлено приблизно 15 снарядів, які пролетіли з Лівану на територію Ізраїлю. Частина снарядів була перехоплена, а решта впала на відкритій місцевості.

Також ЦАХАЛ перехопила підозрілу повітряну ціль, що перетнула кордон Лівану та Ізраїлю в прибережному районі міста Нахарія.

Війна між Ізраїлем та "Хезболлою"

З жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС влаштували масштабний напад на Ізраїль з Сектора Газа, між ізраїльською армією та підконтрольним Ірану угрупованням "Хезболла" розгорілася справжня регіональна війна. ЦАХАЛ і бойовики регулярно обмінюються обстрілами територій своїх країн.

Після ліквідації армією Ізраїля низки керівників "Хезболли", обстріли набрали нового масштабу. З 1 жовтня ізраїльська армія проводить військову операцію на території Лівану, метою якої є відсунути терористів від суміжного кордону.

Терористи у відповідь щодня атакують Ізраїль сотнями снарядів і ракет.

Сполучені Штати погодилися передати Ізраїлю протиракетні системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Хезболла
NEWS
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом