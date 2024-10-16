"Хезболла" випустила по Ізраїлю десятки ракет, є поранені

Терористи ліванського угруповання "Хезболла" вдарили по території Ізраїлю десятками ракет. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Сирени у місті Цфат і околицях спрацювали близько 1:40 ночі, після того, як з Лівану було випущено близько 50 ракет.

Військові перехопили численні ракети, а також інші цілі, що впали у цьому районі.

Муніципалітет міста Цфат зазначили, що однак із випущених "Хезболлою" ракет потрапила у двір будинку на півночі міста, завдавши незначних пошкоджень.

Двоє людей отримали легкі поранення, коли переміщувалися до бомбосховища, і були доставлені в лікарню.

Відповідальність за обстріл взяло на себе угруповання "Хезболла".