Ізраїль хоче обговорити зі США їхній ультиматум щодо ситуації в Газі

Ізраїльський чиновник повідомив, що Ізраїль вивчає лист держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна, в якому міститься заклик до Тель-Авіву до поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.