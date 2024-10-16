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Ізраїль хоче обговорити зі США їхній ультиматум щодо ситуації в Газі

Середа 16 жовтня 2024 03:43
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Ізраїль хоче обговорити зі США їхній ультиматум щодо ситуації в Газі Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ізраїльський чиновник повідомив, що Ізраїль вивчає лист держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Ллойда Остіна, в якому міститься заклик до Тель-Авіву до поліпшення гуманітарної ситуації в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ізраїль відноситься до цього питання серйозно і має намір обсудити з нашими американськими колегами санкції, зазначені в цьому листі", - сказав неназваний чиновник.

Нагадаємо, Сполучені Штати вимагають від Ізраїлю впродовж наступного місяця вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації у Секторі Газа, інакше на країну чекає обмеження військової допомоги.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не "ігнорувати рішення ООН". Він зазначив, що Ізраїль "був створений рішенням ООН".

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