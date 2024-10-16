ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Хезболла" выпустила по Израилю десятки ракет, есть раненые

Среда 16 октября 2024 07:14
UA EN RU
"Хезболла" выпустила по Израилю десятки ракет, есть раненые Фото: ливанские террористы снова обстреляли ракетами север Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Террористы ливанской группировки "Хезболла" ударили по территории Израиля десятками ракет. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сирены в городе Цфат и окрестностях сработали около 1:40 ночи, после того, как из Ливана было выпущено около 50 ракет.

Военные перехватили многочисленные ракеты, а также другие цели, упавшие в этом районе.

Муниципалитет города Цфат отметили, что однак из выпущенных "Хезболлой" ракет, попала во двор дома на севере города, нанеся незначительные повреждения.

Два человека получили легкие ранения, когда перемещались в бомбоубежище, и были доставлены в больницу.

Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Хезболла".

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Между армией Израиля и боевиками исламской группировки "Хезболла" продолжаются взаимные обстрелы. В то же время, ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в южных районах Ливана, пытаясь оттеснить террористов подальше от границы с Израилем.

На днях боевики "Хезболла" атаковали Израиль ударными дронами. В результате массированного обстрела ранения получили десятки людей.

Израильское правительство призвало ООН вывести миротворцев с юга Ливана, поскольку "Хезболла" использует их как живой щит.

Тем временем Соединенные Штаты требуют от Израиля улучшить гуманитарную ситуацию в Секторе Газа, иначе Вашингтон ограничит военную помощь.

Тель-Авив готов обсудить анонсированные США вероятные санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хезболла
NEWS
"Экспедиционный корпус": чего ожидать от привлечения военных КНДР в войну против Украины
"Экспедиционный корпус": чего ожидать от привлечения военных КНДР в войну против Украины
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам