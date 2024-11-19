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"Хезболла" ударила ракетами по Тель-Авиву: есть пострадавшие

Вторник 19 ноября 2024 01:08
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"Хезболла" ударила ракетами по Тель-Авиву: есть пострадавшие Фото: израильские военные продолжают уничтожать террористов и их объекты (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Удар пришелся по пригородам израильского города - Бней-Браку и Рамат-Гану. В результате атаки пострадали пятеро человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Среди пострадавших 54-летняя женщина, ее состояние оценивается как тяжелое. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое получили легкие ранения.

Система ПВО Израиля перехватила ракету, однако её обломки упали между пригородами, вызвав пожар, повреждения зданий и транспортных средств.

ЦАХАЛ подтвердил, что ракета была выпущена с территории Ливана.

Накануне, 17 ноября, два осветительных снаряда упали на территорию резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии.

Эти события усиливают напряжённость в регионе, в то время как Израиль продолжает противостоять угрозам со стороны "Хезболлы" и других группировок.

Война в Израиле

В сентябре Израиль начал масштабную военную операцию на территории Ливана, ставшую ответом на многомесячные обстрелы со стороны группировки "Хезболла". Эти обстрелы осуществлялись в поддержку ХАМАС и палестинского населения в Секторе Газа.

Операция, проведенная ЦАХАЛ, вызвала серьезные потери среди руководства "Хезболлы" и значительно уменьшила ее военный потенциал, включая арсенал оружия. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате боевых действий погибли сотни мирных жителей, а более миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.

Несмотря на продолжающиеся переговоры о прекращении огня, интенсивность израильских атак на прошлой неделе значительно возросла. Увеличились масштабы как бомбардировок, так и наземных операций.

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Израиль Хезболла Ракетный удар
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