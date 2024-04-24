"Хезболла" обстріляла ракетами північ Ізраїлю

Бойовики угруповання заявили у вівторок, що завдали удару з безпілотника по ізраїльських військових базах на північ від міста Акко, що стало найглибшим ударом по ізраїльській території з часу початку війни у Секторі Газа.

"Хезболла" заявила, що діяла у відповідь на попередню ізраїльську атаку, внаслідок якої загинув один із її бойовиків. Угруповання опублікувало, як видається, супутникове фото, на якому місце удару символізував спалах з червоним колом навколо нього, розташоване на півдорозі між Акко і Нахарією на півночі.

За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), при перетині кордону виявлено щонайменше 10 ракет.

Сирени повітряної тривоги під час атаки не вмикалися.

Раніше у вівторок військові заявили, що ізраїльські авіаудари вбили двох бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Пізніше угруповання підтвердило загибель одного зі своїх бойовиків, Хусейна Азкула, але не надала жодних подробиць.