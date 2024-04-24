"Хезболла" обстреляла ракетами север Израиля

Террористы группировки "Хезболла" обстреляли ракетами с территории Ливана северную общину Израиля Маргалиот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Боевики группировки заявили во вторник, что нанесли удар с беспилотника по израильским военным базам к северу от города Акко, что стало самым глубоким ударом по израильской территории со времени начала войны в Секторе Газа.
"Хезболла" заявила, что действовала в ответ на предыдущую израильскую атаку, в результате которой погиб один из ее боевиков. Группировка опубликовала, как представляется, спутниковое фото, на котором место удара символизировала вспышка с красным кругом вокруг него, расположенное на полпути между Акко и Нахарией на севере.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), при пересечении границы обнаружено по меньшей мере 10 ракет.
Сирены воздушной тревоги во время атаки не включались.
Ранее во вторник военные заявили, что израильские авиаудары убили двух боевиков "Хезболлы" на юге Ливана. Позже группировка подтвердила гибель одного из своих боевиков, Хусейна Азкула, но не предоставила никаких подробностей.
"Хезболла" (в переводе с арабского "Партия Аллаха", цитата из Корана), является ливанской шиитской организацией, сочетающей в себе функции военизированного формирования и политической партии.
Целью организации, основанной в 1982 году во время ливанской гражданской войны группой радикально настроенных священнослужителей шиитов при финансовой поддержке Ирана, стало противостояние израильской оккупации части территории Ливана путем вооруженных методов.
18 апреля ВВС Израиля ударили по инфраструктуре "Хезболлы" на востоке Ливана.
На прошлой неделе ЦАХАЛ с помощью военной авиации нанесла удар по двум базам террористов "Хезболла" в Ливане.
Также Израиль ударил по крупному объекту "Хезболлы" по производству оружия в Ливане.
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