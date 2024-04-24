"Хезболла" обстреляла ракетами север Израиля

Боевики группировки заявили во вторник, что нанесли удар с беспилотника по израильским военным базам к северу от города Акко, что стало самым глубоким ударом по израильской территории со времени начала войны в Секторе Газа.

"Хезболла" заявила, что действовала в ответ на предыдущую израильскую атаку, в результате которой погиб один из ее боевиков. Группировка опубликовала, как представляется, спутниковое фото, на котором место удара символизировала вспышка с красным кругом вокруг него, расположенное на полпути между Акко и Нахарией на севере.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), при пересечении границы обнаружено по меньшей мере 10 ракет.

Сирены воздушной тревоги во время атаки не включались.

Ранее во вторник военные заявили, что израильские авиаудары убили двух боевиков "Хезболлы" на юге Ливана. Позже группировка подтвердила гибель одного из своих боевиков, Хусейна Азкула, но не предоставила никаких подробностей.