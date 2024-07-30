"Хезболла" перетнула червону лінію". ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану (відео)

Нагадаємо, що цієї суботи загострилась ситуація між Ізраїлем та Ліваном. Це сталось після того, як Ізраїль повідомив, що терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах.

Ракета "Хезболли" влучила по футбольному полю, де перебували діти.

Дану атаку назвали "найсмертоноснішою". Від удару ракети загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Детальніше про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що вчора МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.