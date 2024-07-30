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"Хезболла" перетнула червону лінію". ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану (відео)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

 

Тим часом 

Нагадаємо, що цієї суботи загострилась ситуація між Ізраїлем та Ліваном. Це сталось після того, як Ізраїль повідомив, що терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс, яке знаходиться на Голанських висотах.

Ракета "Хезболли" влучила по футбольному полю, де перебували діти.

Дану атаку назвали "найсмертоноснішою". Від удару ракети загинуло більш як 10 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Детальніше про напругу між Ізраїлем та "Хезболлою" - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що вчора МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації.

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