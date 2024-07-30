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"Хезболла" пересекла красную линию". ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана (видео)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруте. Целью удара был командующий Хезболлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

 

Между тем,

Напомним, что в эту субботу обострилась ситуация между Израилем и Ливаном. Это произошло после того, как Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах.

Ракета "Хезболлы" попала по футбольному полю, где находились дети.

Данную атаку назвали "самой смертоносной". От удара ракеты погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.

Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

Заметим также, что вчера МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации.

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