"Хезболла" обстреляла север Израиля, ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку террористов
В воскресенье, 29 сентября, "Хезболла" выпустила снаряды по Израилю в направлении района Сде Элиэзер. В ответ ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.
Отмечается, что с полудня воскресенья истребители ЦАХАЛа ударили по десяткам объектов террористической организации "Хезболла" на всей территории Ливана.
В частности, удары нанесены по пусковым установкам, нацеленным на израильскую территорию, зданиям, в которых хранилось оружие, а также объектам террористической инфраструктуры, которые "Хезболла" использует для террористической деятельности против Израиля.
Также вечером в Хайфе и прилегающих районах на севере Израиля прозвучали сирены. Позже система ПВО успешно перехватила снаряд, летевший из Ливана на израильскую территорию.
Риск масштабной войны между Израилем и Ливаном
За последние несколько месяцев террористы ливанской группировки "Хезболла" с помощью Ирана, начали активно обстреливать северные районы Израиля. Это повлекло массовую эвакуацию израильтян, а также ответные удары ЦАХАЛ по южным районам Ливана.
В субботу Израиль нанес серию ударов по Ливану, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.
В ответ Иран пригрозил "уничтожить" Израиль.
В США обеспокоены риском полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" и лоббируют дипломатическое решение конфликта.
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