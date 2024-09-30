"Хезболла" обстреляла север Израиля, ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку террористов

В воскресенье, 29 сентября, "Хезболла" выпустила снаряды по Израилю в направлении района Сде Элиэзер. В ответ ЦАХАЛ уничтожила пусковую установку боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Отмечается, что с полудня воскресенья истребители ЦАХАЛа ударили по десяткам объектов террористической организации "Хезболла" на всей территории Ливана.

В частности, удары нанесены по пусковым установкам, нацеленным на израильскую территорию, зданиям, в которых хранилось оружие, а также объектам террористической инфраструктуры, которые "Хезболла" использует для террористической деятельности против Израиля.

Также вечером в Хайфе и прилегающих районах на севере Израиля прозвучали сирены. Позже система ПВО успешно перехватила снаряд, летевший из Ливана на израильскую территорию.