"Хезболла" обрала нового лідера: хто ним став

Ліквідація лідера "Хезболли"

Нагадаємо, 27 вересня Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту, внаслідок чого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У момент атаки він перебував у центральному штабі угруповання.

Вже за кілька днів "Хезболла" вирішила оголосити своїм лідером Хашима Сафі ад-Діна.

Однак 5 жовтня нового лідера "Хезболли" було вбито внаслідок нового удару Ізраїлю по Бейруту.

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