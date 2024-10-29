"Хезболла" выбрала нового лидера: кто им стал

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В момент атаки он находился в центральном штабе группировки.

Уже через несколько дней "Хезболла" решила объявить своим лидером Хашима Сафи ад-Дина.

Однако 5 октября новый лидер "Хезболлы" был убит в результате нового удара Израиля по Бейруту.

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