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"Хезболла" выбрала нового лидера: кто им стал

Фото: Наим Касем (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем. Он был заместителем бывшего главаря террористической группировки Хасана Насраллы, которого в сентябре ликвидировала армия Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Совет шуры, являющийся главным органом принятия решений "Хезболлы", согласился назначить 71-летнего Наима Касема новым генеральным секретарем организации.

Он окончил Бейрутский университет, а в 1982 году стал одним из основателей "Хезболла".

С 1991 года Касем был заместителем руководителя группировки, а после ликвидации Насраллы он исполнял обязанности главы "Хезболла".

 

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, 27 сентября Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате чего был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасан Насралла. В момент атаки он находился в центральном штабе группировки.

Уже через несколько дней "Хезболла" решила объявить своим лидером Хашима Сафи ад-Дина.

Однако 5 октября новый лидер "Хезболлы" был убит в результате нового удара Израиля по Бейруту.

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Хезболла