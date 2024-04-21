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Хейні сенсаційно поступився Гарсії: досі непереможний боксер зберіг титул, попри поразку

Нью-Йорк, Неділя 21 квітня 2024 10:29
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Хейні сенсаційно поступився Гарсії: досі непереможний боксер зберіг титул, попри поразку
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Раян Гарсія несподівано переміг співвітчизника-чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у першій напівсередній вазі Девіна Хейні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

25-річний претендент завдав чемпіону першої в кар'єрі поразки. Бій у рамках вечора боксу в Нью-Йорку тривав усі 12 раундів.

Хейні володів ініціативою у стартових раундах. Утім, і Гарсія виглядав непогано в шести раундах від початку. У другій же половині поєдинку він взагалі перехопив ініціативу та тричі відправив чемпіона в нокдаун.

Хейні побував на підлозі в сьомому, десятому та одинадцятому раундах. Після шквалу ударів Гарсії чемпіон ледве дотягнув до фінального гонга в 12-му раунді. Однак, рішення суддів було одностайним – перемога Гарсії за очками.

Щоправда, новим чемпіоном за версією WBC претендент не став. На офіційному зважуванні він не вписався в ліміт вагової категорії на 1,45 кг і лише додасть перемогу над Хейні до власного резюме. Натомість чемпіон зберіг титул, незважаючи на першу поразку в кар'єрі, хоча зазвичай за описаних обставин пояс ставав вакантним.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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