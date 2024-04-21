Хейни сенсационно уступил Гарсии: ранее непобежденный боксер сохранил титул с поражением

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

25-летний претендент нанес чемпиону первое в карьере поражение. Бой в рамках вечера бокса в Нью-Йорке длился все 12 раундов.

Хейни владел инициативой в стартовых раундах. Впрочем, и Гарсия выглядел неплохо в шести раундах от начала. Во второй половине поединка он вообще перехватил инициативу и трижды отправил чемпиона в нокдаун.

Хейни побывал на полу в седьмом, десятом и одиннадцатом раундах. После шквала ударов Гарсии чемпион едва дотянул до финального гонга в 12-м раунде. Однако решение судей было единогласным – победа Гарсии по очкам.

Правда, новым чемпионом по версии WBC претендент не стал. На официальном взвешивании он не вписался в лимит весовой категории на 1,45 кг и лишь добавит победу над Хейни в собственное резюме. Зато чемпион сохранил титул, несмотря на первое поражение в карьере, хотя обычно при описанных обстоятельствах пояс становился вакантным.