Хейні – Прогрейс. Чемпіони провели фінальну битву поглядів: відео

Американський боксер Девін Хейні та його співвітчизник Реджіс Прогрейс провели ментальний поєдинок перед виходом у ринг у ніч проти найближчої неділі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.
Бій Хейні – Прогрейс відбудеться 9 грудня в Каліфорнії. У ринг боксери вийдуть у "Чейз-центрі" в Сан-Франциско. У Києві на той час вже буде ранок 10 грудня (не раніше 06:00).
Зіркові боксери відвідали прес-конференцію напередодні поєдинку. Хейні та Прогрейс поспілкувалися з журналістами, попозували для фотокореспондентів і влаштували емоційну битву поглядів. Першим відвернувся претендент на титул WBC у напівсередній вазі.
Заради бою з Прогрейсом Хейні добровільно відмовився від усіх поясів у легкій вазі. Зокрема, його титул WBC забрав Стівенсон, а на інші претендуватимуть українці Берінчик і Ломаченко. Для Прогрейса прийдешній поєдинок буде другим захистом чемпіонського поясу.
Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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