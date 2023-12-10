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Хейні перемогою над Прогрейсом завоював чемпіонський титул у новому дивізіоні: відео

Сан-Франциско, Неділя 10 грудня 2023 09:58
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Хейні перемогою над Прогрейсом завоював чемпіонський титул у новому дивізіоні: відео Фото: Девін Хейні розпочав підкорення нової вагової категорії (facebook.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Девін Хейні за одностайним рішенням суддів розгромив співвітчизника Реджіса Прогрейса в титульному поєдинку першої напівсередньої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі швидко освоївся в новій ваговій категорії. У першому ж поєдинку він відібрав пояс Усесвітньої боксерської ради (WBC) в досвідченішого опонента.

Бій тривав усі 12 раундів, у кожному з яких домінував Хейні. У третьому раунді він відправив Прогрейса в нокдаун. Той зумів піднятися і продовжив поєдинок, але в 6-му отримав розсічення. Згодом ледь вдруге не побував на підлозі рингу.

Зрештою, усі троє суддів віддали перемогу Хейні. Фінальний рахунок протистояння – тричі по 120:107 на користь нового чемпіона. Раніше заради бою з Прогрейсом Хейні відмовився від усіх титулів у легкій вазі та перейшов у новий дивізіон.

25-річний американець залишається непереможним на професіональному рівні. Загалом він провів 31 поєдинок, у яких лише перемагав, зокрема 15 разів нокаутом. Прогрейс же зазнав другої поразки в кар'єрі. У 2019 році він роздільним рішенням суддів програв Джошу Тейлору пояс WBA.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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