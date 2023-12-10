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Хейни победой над Прогрейсом завоевал чемпионский титул в новом дивизионе: видео

Сан-Франциско, Воскресенье 10 декабря 2023 09:58
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Хейни победой над Прогрейсом завоевал чемпионский титул в новом дивизионе: видео Фото: Девин Хейни приступил к покорению новой весовой категории (facebook.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Девин Хейни по единодушному решению судей разгромил соотечественника Реджиса Прогрейса в титульном поединке первого полусреднего веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат сражения.

Бывший абсолютный чемпион в легком весе быстро освоился в новой весовой категории. В первом же поединке он отобрал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) у более опытного оппонента.

Бой длился все 12 раундов, в каждом из которых доминировал Хэйни. В третьем раунде он отправил Прогрейс в нокдаун. Тот сумел подняться и продолжил поединок, но в 6-м получил рассечение. Впоследствии едва не побывал на полу ринга.

В конце концов все трое судей отдали победу Хейни. Финальный счет противостояния – трижды по 120:107 в пользу нового чемпиона. Ранее ради боя с Прогрейсом Хейни отказался от всех титулов в легком весе и перешел в новый дивизион.

25-летний американец остается непобежденным на профессиональном уровне. В общей сложности он провел 31 поединок, в которых только побеждал, в том числе 15 раз нокаутом. Прогрейс же потерпел второе поражение в карьере. В 2019 году он раздельным решением судей проиграл Джошу Тейлору пояс WBA.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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