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З Херсону можна евакуюватись безкоштовно до Хмельницького: детальна інструкція

Фото: з Херсона можна евакуюватися безкоштовно до Хмельницького (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З Херсона курсують евакуаційні потяги до Хмельницького. Виїхати з міста можна щодня о 18.00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Цим потягом можуть евакуюватися херсонці та мешканці прилеглих до міста тергромад. Хмельницька область - пріоритетний напрямок, адже у цій області людей розселятимуть безкоштовно", - розповів він.

За його словами, щоб зареєструватися на посадку, треба приїхати на вокзал за 3-4 години до відправлення потягу.

Де розселятимуть?

Тимчасове житло надаватимуть у спеціально облаштованих школах та дитсадочках, подекуди є місця у гуртожитках та пустих будинках у сільській місцевості. Якщо можливості готувати їжу самостійно не буде, переселенців забезпечать гарячими стравами.

Чи будуть виплати та інша допомога?

По прибутті до Хмельницького непрацездатним громадянам виплатять 3 тисячі гривень, всім іншим - 2 тисячі гривень. Також для херсонців підготовлені продуктові набори від Хмельницької ОВА.

Як потрапити на потяг?

Щоб зареєструватися на рейс, ви можете заповнити анкету або звернутися в контакт-центр Херсонської ОВА.

Як повідомлялося, мешканців Херсона та області закликали евакуюватися з найнебезпечніших районів, які страждають від обстрілів ворога. Зазначимо, за останню добу російські окупанти 30 разів обстріляли Херсонську область, зокрема Херсон. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила рух потягів з Києва до Херсону. Перший потяг 18 листопада відправився зі столиці о 22:14.

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Херсоневакуація