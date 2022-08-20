В Херсонскую область на "руководящие должности" прибывают чиновники из России, - ОВА

Оккупанты в Херсонской области столкнулись с нехваткой кадров для "руководящих должностей". На помощь им начали присылать чиновников из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

Янушевич сообщил, что на оккупированных территориях Херсонской области директором школы, старостой села или руководителем предприятия может стать каждый желающий. Обычно эти люди не имеют ни опыта работы, ни даже профильного образования.

Однако по его данным, оккупантам не хватает кадров на так называемые “руководящие должности”.

"Поэтому начали завозить должностных лиц из России", - заявил глава Херсонской ОВА.