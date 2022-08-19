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В Херсонском облсовете объяснили, зачем россияне отключали мобильную связь

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Украина, Пятница 19 августа 2022 22:35
В Херсонском облсовете объяснили, зачем россияне отключали мобильную связь Фото: в Херсонском облсовете объяснили, зачем россияне отключали мобильную связь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Херсоне в пятницу 19 августа исчезновение мобильной связи и интернета местных провайдеров объяснили возможным перемещением российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу советника председателя Херсонской ОВА Сергея Хланя.

"Сегодня проблемы с орковской связью, вероятно перегоняли технику, потому что "отключение" очень часто совпадает именно с перемещением их военных", - заявил Хлань.

Также советник главы Херсонской ОВА рассказал, что россияне увеличили количество блокпостов, а в некоторых общинах начали устраивать так называемую перепись населения.

Хлань вспомнил, что предыдущая попытка сделать перепись в Геническом районе была не успешной для русских.

Напомним, что сегодня в Херсоне пропала мобильная связь и интернет.

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